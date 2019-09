Seit Jahren werden in Thüringen wieder mehr junge Störche gezählt. Bildrechte: MDR/Harry Härtel

In Thüringen sind in diesem Jahr so viele Störche flügge geworden wie noch nie. Trotz der Trockenheit seien in 72 Nestern insgesamt 142 Störche aufgezogen worden, teilte die Naturschutzorganisation Nabu am Donnerstag mit. Um ihren Nachwuchs zu versorgen, mussten die Altvögel oft weit fliegen, berichtete der Storchenexperte Klaus Schmidt. Normalerweise werde Futter im Umkreis von vier Kilometern vom Nest gesucht. In diesem trockenen Jahr seien es bis zu zwölf Kilometer gewesen. Das bisherige Storchenrekordjahr in Thüringen war 2018 mit 62 Nestern und 138 Jungvögeln. Seit 2010 gebe es einen Aufwärtstrend, so Schmidt.