Wilhelmsglücksbrunn Verletzter Storch gerettet

Laut NABU Thüringen hat sich der Weißstorchbestand in Thüringen in den letzten neun Jahren verdoppelt. Während sich in der Werraaue in Südwestthüringen der Bestand von 26 auf 31 erhöhte, gab es in Ostthüringen kaum eine Zunahme. Anders als im Kyffhäuserkeis. Dort haben sieben Paare insgesamt 21 Junge aufzogen.



Trotz dieses guten Ergebnisses geben die Naturschützer aber keine Entwarnung. "Der Weißstorch hat in unserem Freistaat die geringste Siedlungsdichte aller deutschen Bundesländer. Die höchste Dichte besitzt das Land Brandenburg mit rund 1.400 Storchenpaaren. Thüringen besitzt von seiner Naturausstattung nur in wenigen Flussauen für Störche ideale Lebensräume“, erklärt Klaus Schmidt, Storchenexperte beim NABU Thüringen.