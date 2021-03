In Ettenhausen an der Suhl im Wartburgkreis haben am Freitag rund 100 Menschen gegen ein geplantes Bauwerk an der Südlink-Trasse protestiert. Die Kabel-Abschnittstation soll eine Fläche von mehr als einem Hektar einnehmen, wie die Bürgermeister von Bad Salzungen und Gerstungen, Klaus Bohl (Freie Wähler) und Sylvia Hartung (SPD), informierten. Die Anlage soll westlich von Ettenhausen errichtet werden. Die Bürgermeister kritisierten, die Station zerstöre Landschaft und Natur. Außerdem würden Vorgaben nicht eingehalten, laut denen eine solche Station nahe an Industrie- oder Gewerbeanlagen errichtet werden müsse - und nicht mitten in der Landschaft. Entlang der Trasse sollten lieber Standorte gefunden werden, die besser dafür geeignet seien, forderten die Kommunalpolitiker.