"Salzunger Bündnis" wehrt sich weiter gegen Stromtrasse Südlink

Gemeinsam gegen Südlink: Peggy Greiser (Landrätin Schmalkalden-Meiningen), Reinhard Krebs (Landrat Wartburgkreis) und Uwe Möller (Bürgermeister Eisenach) präsentieren Unterschriftenlisten. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Nach Ansicht des Bündnisses hat die Bundesnetzagentur den Thüringer Vorschlag einer alternativen Route nur unzureichend geprüft. Deshalb unterstützen sie auch die Klage, die der Freistaat dagegen vorbereitet. Außerdem will das "Salzunger Bündnis" die Menschen in der Region mobilisieren, damit sie gegen die Südlink-Trasse auf die Straße gehen. Wenn erst die Bagger rollten, sei es zu spät, sagte der Landrat des Wartburgkreises, Reinhard Krebs (CDU). Sein Landkreis ist bereits dem Verein "Thüringer gegen SuedLink" beigetreten - die anderen Bündnispartner wollen folgen. Als Zeichen des Protestes wurden am Dienstagnachmittag in Bad Salzungen 2.133 Unterschriften gegen die Trasse an Vertreter der Bundesnetzagentur übergeben.



Um den Trassenverlauf wird seit Monaten gestritten. Per Erdkabel soll Windstrom von Nord nach Süd transportiert werden. Die Bundesnetzagentur will 2021 über den endgültigen Trassenverlauf entscheiden. Die 700 Kilometer lange Trasse soll Strom von Nord- nach Süddeutschland bringen.