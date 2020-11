Die Bundesnetzagentur hat für weitere Teilstücke der geplanten Gleichstromtrasse Suedlink in Thüringen die Trassenkorridore festgelegt. Wie die Behörde am Montag mitteilte, wird der 112 Kilometer lange Abschnitt zwischen Bad Gandersheim/Seesen im Süden von Niedersachsen und Gerstungen auf einer Länge von zwölf Kilometern durch Thüringen führen.

In dem festgelegten, einen Kilometer breiten Trassen-Korridor soll nun die Feinplanung für den Bau des Gleichstrom-Erdkabels beginnen. Der Trassenkorridor verläuft zwischen Herleshausen und Gerstungen auf einer Länge von sieben Kilometern über Thüringer Gebiet. Außerdem gibt es bei Ifta und bei Wahlhausen jeweils kleinere Abschnitte von insgesamt fünf Kilometern Länge, auf denen die Trasse kurz von Hessen nach Thüringen herüber schwenkt.

Andere mögliche Varianten, bei denen die Trasse zum Teil sehr nah an Eisenach oder den Hainich herangerückt wäre, sind damit vom Tisch. Ende Oktober hatte die Behörde bereits über den Abschnitt südlich von Gerstungen durch Südwestthüringen bis nach Bayern entschieden. Das Land Thüringen hatte daraufhin angekündigt, rechtliche Schritte gegen die Entscheidung der Bundesnetzagentur zu prüfen. Mit der offiziellen Stellungnahme Thüringens zur Entscheidung der Bonner Behörde will sich das Kabinett am Dienstag befassen.