Polizei Geldautomat in Vacha gesprengt - Täter auf der Flucht

In der Nacht auf Mittwoch wurde in der Nähe des Marktes in Vacha im Wartburgkreis ein Geldautomat gesprengt. Ob die Täter Bargeld entwenden konnten, ist noch unbekannt.

In Vacha im Wartburgkreis wurde von Unbekannten ein Geldautomat gesprengt. (Symbolbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK