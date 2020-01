Thüringen: Trauer nach tödlichem Busunfall in Berka

Nach dem schweren Busunfall in Berka vor dem Hainich im Wartburgkreis wird am Freitag mit einer Andacht in Bischofroda, dem Heimatort der beiden getöteten Kinder gedacht. Die Andacht findet um 18 Uhr in der Kirche in Bischofroda statt. Sie wird vom Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Friedrich Kramer, gehalten.