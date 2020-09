Bei einem Wohnungsbrand in Treffurt im Wartburgkreis ist eine 34-jährige Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus aus. Die Feuerwehr brachte sieben Menschen in Sicherheit. Die übrigen Bewohner konnten das Haus allein verlassen.