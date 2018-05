Zug erfasst Rinder: Bahnstrecke Eisenach-Fulda gesperrt

Die Bahnstrecke Eisenach-Fulda ist wegen der Kollision eines Personenzuges mit einer Rinderherde gesperrt. Wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte, hatte der Zug die Tiere gegen 7:30 Uhr nahe Wommen im hessischen Werra-Meißner-Kreis erfasst. Der Ort liegt unmittelbar an der Landesgrenze zu Thüringen. Zwei Rinder seien getötet worden, ein drittes so schwer verletzt worden, dass es eingeschläfert werden müsse. Das Personal und die Reisenden im Zug seien unverletzt. Der Zug der Eisenbahngesellschaft Cantus sei fahrbereit. Es werde jedoch noch dauern, die Tiere vom Gleis zu bekommen. Tierarzt und Feuerwehr seien unterwegs.