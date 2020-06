Der Bürgermeister von Unterbreizbach hat Thüringens Sozialministerin Heike Werner (Linke) knapp 2.200 Unterschriften für den Erhalt der Arztpraxis im Ort übergeben. Roland Ernst (parteilos) warb bei einem Besuch der Ministerin in Bad Salzungen um Unterstützung. Nach Angaben des Bürgermeisters soll es einen Termin mit der Sozialministerin, der Kassenärztlichen Vereinigung und der Gemeinde geben, um eine Lösung zu finden.

Die Ärztin in dem Ort im Wartburgkreis hatte erfolgreich beantragt, den Sitz der Praxis ins etwa 15 Kilometer entfernte Geisa zu verlegen. Gegen die Entscheidung formierte sich zuletzt Protest, so kamen am Montag 300 Menschen im Kulturpark zusammen. Bei der Veranstaltung wurden auch Unterschriften gesammelt.