Mit dabei ist die Familie des heutigen Bürgermeisters von Vacha, Martin Müller (CDU). Er war 1989 gerade eingeschult worden und erinnert sich gut daran, wie die Menschen in Hessen entlang der Straße Spalier standen und Orangen und Bananen in den himmelblauen Trabant warfen. Bis zum Jahresende wurden allein im Rathaus von Philippsthal rund 6,4 Millionen Euro Begrüßungsgeld ausgereicht, berichtet der damalige Ordnungsamtsleiter Christian Schäfer. Als eine der ersten praktischen Hilfen sorgte die Verwaltung in Philippsthal dafür, dass an der Vachaer Werrabrücke eine Telefonzelle aufgebaut wurde.

Hessen oder Thüringen? Kaum mehr auszumachen

Historische Luftaufnahme von 1992 mit Vacha (rechts unten) und Philippsthal (rechts oben). Bildrechte: GDI-Th, Freistaat Thueringen, TLVermGeo Heute ist im Werratal mit seiner verschlungenen Grenze auf den ersten Blick kaum mehr auszumachen, ob ein Dorf zu Hessen oder zu Thüringen gehört. Oft hilft nur der Blick auf das Ortsschild. Im Alltag ist das Miteinander inzwischen selbstverständlich: So trainiert ein Hesse die Fußballer in Vacha - und ein Thüringer leitet einen Chor in Philippsthal.



Wie sehr die Region zusammengewachsen ist, stellt der Philippsthaler Bürgermeister Ralf Orth (CDU) bei seinen "Babybesuchen" fest. In den Familien mit Neugeborenen sei fast immer mindestens ein Partner aus Thüringen. Für Orth ist die deutsche Einheit an der einstigen Nahtstelle der Grenze vollzogen.

Noch immer mehr Ost-West-Pendler als umgekehrt

Dass sich eher die Thüringer nach Hessen aufgemacht haben als umgekehrt, ist eine Folge der Nachwendezeit. Die sei in der Grenzregion anders verlaufen als weiter östlich, sagt der Vachaer Bürgermeister Martin Müller. Auch hier brachen Betriebe und ganze Industrien weg, aber die Menschen hatten viel eher die Chance, auf hessischer Seite neue Arbeit zu finden. Die Probleme durch Brüche in der Erwerbsbiografie waren die gleichen, aber es gab einfachere Lösungen.

Heute haben sich die Arbeitslosenquoten diesseits und jenseits der Landesgrenze angeglichen, auch wenn immer noch mehr Menschen von Ost nach West pendeln als umgekehrt. "Am Ende gehen die Leute dahin arbeiten, wo sie das beste Angebot bekommen", sagt Bürgermeister Müller.

Wie die Kommunen zusammenarbeiten

Die Stadt Vacha hat noch nicht wieder die Bedeutung zurückerlangt, die sie vor der deutschen Teilung im Werratal hatte. Vacha und Philippsthal arbeiten nach wie vor gut zusammen, wie beide Bürgermeister bestätigen. Begrenzt wird das allenfalls von der Landes- und Kreisgrenze, sagt Müller. Anderes Schulsystem, andere Zuständigkeiten, aber "nichts Weltbewegendes". Gemeinsam ziehen sie beispielsweise im Tourismus an einem Strang, wenn es um den Werratalradweg geht oder das Wasserwandern auf dem Fluss.

Ein gemeinsames Thema ist auch der Kalibergbau. Da pflegen die Bürgermeister aller betroffenen Bergbau-Gemeinden einen kurzen Draht über die Landesgrenze hinweg. Sie profitieren gleichermaßen von einem Förderpaket des Bundes, dem "Werra-Ulster-Weser-Fonds", der die Folgen des Kalibergbaus in der Region abmildern soll. Als Beispiel nennt Orth das Projekt "Werratal-Radarena", mit dem Radwege erschlossen und zusammengeführt werden sollen. Außerdem arbeiten Gemeinden auf beiden Seiten der Landesgrenze an Entwicklungskonzepten, wie es nach dem Ende des Rohstoffs Kali weitergehen soll.

"Meine Tochter wohnt jetzt drüben"

Und was sagen die Menschen auf der Thüringer Seite zum Zusammenleben mit den hessischen Nachbarn? "Ich bin da eigentlich nicht viel", antwortet ein älterer Mann auf dem Markt und meint: in Philippsthal. Doch, ihre Tochter wohne jetzt drüben, sagt eine Frau – und muss selber über das "drüben" lachen. Sie sagt, die Hessen hätten doch selber an der Grenze gelebt, "genauso eingepfercht wie wir, dasselbe in Grün".