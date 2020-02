Vacha Millionenförderung für historisches Rathaus

Die Stadt Vacha hat am Donnerstag die Zusage über eine Millionenförderung für das historische Rathaus erhalten. Sie bekommt 4,9 Millionen Euro aus EFRE-Mitteln der EU. Nach Angaben von Bürgermeister Martin Müller (CDU) betragen die Baukosten insgesamt rund 7,5 Millionen Euro. Die Arbeiten sollen noch in diesem Frühjahr beginnen. Als erstes wird das mehr als 400 Jahre alte Gebäude am Markt entkernt. Dabei werden beispielsweise Fußbodenbeläge und Vertäfelungen aus DDR-Zeiten abgenommen. Bis Ende des Jahres 2022 soll das Rathaus fertig saniert sein. Es bleibt auch künftig Sitz der Stadtverwaltung. Der Ratskeller soll weiter als Gaststätte genutzt werden. Bereits im vergangenen Jahr ist die Verwaltung für die Bauzeit in eine Gewerbeimmobilie in der Bahnhofstraße umgezogen.

Im Frühjahr sollen die Bauarbeiten am historischen Rathaus in Vacha beginnen. Bildrechte: MDR/Heinz Diller