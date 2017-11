Vermisstes Kleinkind bei Bad Salzungen Verfahren gegen verdächtige Mutter eingestellt

Bis heute ist nicht endgültig geklärt, was mit dem einjährigen Jungen passiert ist. Vor gut einem Jahr war das Kleinkind in der Werra verschwunden. Polizisten, Feuerwehrleute und zahlreiche Helfer suchten daraufhin die Gegend des Flusses nach dem Kind ab. Taucher, Spürhund und Boote wurden eingesetzt. Die Suche erstreckte sich von der Werrastraße in Bad Salzungen bis zur Wehranlage in Tiefenort. Nach dem Jungen wird nicht mehr aktiv gesucht, auch wenn die Polizei weiter ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft jetzt mit.