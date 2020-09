Ein Polizeihubschrauber mit einem 1.500 Liter fassenden Löschbehälter hilft den Feuerwehren aus der Luft. Der Behälter wird am nahen Altenberger See und in den Immelborner Kiesseen befüllt. Durch das Löschwasser aus der Luft habe man das Feuer unter Kontrolle bringen können, sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzamtes im Wartburgkreis.