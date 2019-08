Wie schief er gelegen hat mit seinen Prognosen, das räumt Nationalparkleiter Manfred Großmann gleich zu Beginn der Wanderung ein. Vor einem Jahr hatte er angesichts der Schäden in den Thüringer Fichtenwäldern eine Pressemitteilung verbreitet, dass die Buchen im Hainich der Trockenheit trotzen - alles im grünen Bereich, so die Botschaft. Ein Jahr später sieht das anders aus. Zwar überwiegen auf den Satellitenfotos, die Großmann zur Einstimmung ausbreitet, immer noch die grünen Flächen - aber es gibt deutliche bräunlich-rote Flecken. Einer davon ist der Burgberg - und den will Großmann der Wandergruppe zeigen.

Rund 40 Leute warten am Parkplatz Mallinde oberhalb von Berka vor dem Hainich im Wartburgkreis auf die geführte Wanderung. "Buchen in Bedrängnis - Auswirkungen von Trockenheit und Hitze im Nationalpark Hainich", so der Titel, nicht gerade ein Wohlfühlprogramm für den Sonntagnachmittag. Gekommen sind Anwohner und Interessierte, Waldbesitzer und ehrenamtliche Nationalparkführer. Sie wollen vom Fachmann erfahren, was im Hainich los ist - ob es wirklich so schlimm ist, was getan werden kann gegen das Buchensterben - und was sie den Besuchern sagen können.

Fachleute von dramatischer Entwicklung überrascht

Manfred Großmann berichtet von einer dramatischen Entwicklung, die selbst Forstfachleute überrascht habe. Die Bodenfeuchte sei seit Jahren gesunken. Die Niederschläge fehlten in der Vegetationsphase, und die Hitze habe den Bäumen gerade an den Südwesthängen viel abverlangt. 340 Sonnenstunden im Juni - wo es sonst im Durchschnitt etwa 200 seien. Die Temperaturen fünf Grad höher als sonst. Da verdunste eine alte Buche 400 bis 500 Liter Wasser am Tag.

Lichter Wald wie im Frühling

Durch einen schattigen Wald führt Großmann die Gruppe bis zur Wiese oberhalb des Silberborn. Von hier aus ist der Schaden schon zu sehen. Auf den gegenüberliegenden Hügeln ragen tote Fichten heraus - aber auch zahlreiche trockene Laubbäume sind zu erkennen als braune Flächen im grünen Walddach. Deutlicher wird es, als die Wanderer den Burgberg hochlaufen. Ein Wald wie im Mai, so licht ist es dort. Eigentlich müsste es im August dunkel und schattig sein. Viele Buchen sind völlig kahl, andere haben nur ganz kleine Blätter entwickelt, die im Juni vertrocknet sind, kein Baum mit normaler Belaubung. Dafür haben einige in der Not im Sommer direkt am Stamm Büschel mit riesigen Blättern ausgetrieben, etwa dreimal so groß wie normal. Und bei anderen zeigen schwarze Spuren am Stamm, dass die Buche krank ist, unter Rindenschleimfluss leidet.

Wenn die Bäume schreien könnten, hätten wir jetzt im Wald einen ohrenbetäubenden Lärm. Manfred Großmann

Rund 300 Hektar im Nationalpark seien ähnlich geschädigt wie hier, sagt Manfred Großmann. Diese Bestände seien nicht zu retten, würden in den nächsten Jahren völlig zusammenbrechen, so seine Prognose. "Keine Chance mehr für diese Bäume?", fragt jemand in der Gruppe. Nein, sagt der Nationalpark-Chef, die Buche tue sich schwer mit Regenerieren. Und räumt ein: Vor drei Monaten hätte er eine solche Situation noch kategorisch ausgeschlossen. Anders als für die Forstwirtschaft ist das ökonomisch für den Nationalpark kein Problem. Aber auch Großmann spricht von einem Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit. Man könne gar nichts tun gegen das Baumsterben - und: "Wenn die Bäume schreien könnten, hätten wir jetzt im Wald einen ohrenbetäubenden Lärm."

Buchensterben dokumentieren und erforschen