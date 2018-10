Zum Auftakt der Festwoche "125 Jahre Kalibergbau" ist am Mittwochmittag in Kaiseroda im Wartburgkreis eine historische Lore enthüllt worden. Der Förderwagen erinnert daran, dass in der Nähe im Oktober 1893 bei einer Bohrung erstmals Kalisalz nachgewiesen wurde. Der Fund hatte im Werratal einen Boom ausgelöst. In der Folge waren 15 Kaliwerke entstanden.

Landrat Reinhard Krebs (CDU) erinnerte an den Einschnitt nach 1990, als tausende Arbeitsplätze verloren gingen. Heute sei der Kalibergbau wieder eine Lebensader, die Wirtschaftskraft der Region beruhe auch auf dem Bergbau. Werkleiter Martin Ebeling sagte MDR THÜRINGEN, das Werk Werra erzeuge 40 Prozent der Produktion der K+S AG. Für die nächsten 40 Jahre gebe es ausreichend Rohstoff. Die Lore soll an die Anfänge des Kaliberbergbaus in der Region erinnern. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Im Anschluss an die Enthüllung starteten Radfahrer am Hämbacher Kreuz eine 40-Kilometer-Tour nach Heringen. Die Route führte entlang der Bergbau-Standorte im Werrarevier. Bis zum Sonntag werden jeden Abend die Fördergerüste eines anderen Bergwerks festlich beleuchtet. Die Illumination startet am Mittwoch in Merkers, am Donnerstag ist Unterbreizbach an der Reihe.

Start einer Radtour nach Heringen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Zur Festwoche gehören außerdem Konzerte, Aktionen rund um das Kalimuseum in Heringen und ein Fußballturnier. Bei einem Festakt am Freitag werden in Heringen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und die Ministerpräsidenten von Hessen und Thüringen, Volker Bouffier (CDU) und Bodo Ramelow (Die Linke) erwartet. Zum Abschluss veranstaltet die Stadt Heringen am Sonntag einen Festzug, der die Bergbautradition und die Vielfalt der Region präsentieren soll.