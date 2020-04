Zehn Jahre Leerstand haben ihre Spuren hinterlassen im abgesperrten oberen Teil der Frankensteinstraße: Kräftige junge Birken wachsen aus dem Gehweg und in Einfahrten, selbst aus dem Gitter eines Kellerfensters. Fenster sind ausgebaut und durch Holzlatten oder Folie ersetzt. Von einer Fassade ist Schiefer abgefallen und liegt zerplatzt auf dem Boden. Sogar im Kieshügel auf dem Erdfall-Trichter haben sich bereits Pflanzen angesiedelt. Ein trostloser Anblick, der nicht mehr lange so bleiben soll: Im Tiefenorter Erdfallgebiet beginnt jetzt ein Ingenieurbüro, Abriss und Neugestaltung zu planen.

Versicherungen zahlten nicht, denn die Gebäude standen ja noch. Auch gerichtlich konnten die Eigentümer dies nicht anfechten. Deshalb fiel es ihnen letztlich nicht schwer, nach der Regelung mit dem Land ihre Grundstücke an die Stadt Bad Salzungen zu übertragen, zu der Tiefenort mittlerweile gehört. Für die Eigentümer sei das auch eine finanzielle Entlastung gewesen, sagt Kurt Block vom Erdfallhilfeverein, denn sonst wären selbst die Abrisskosten noch an ihnen hängen geblieben. Er schätzt sie auf bis zu 30.000 Euro pro Haus.

Vor Journalisten erläuterte Bad Salzungens Bürgermeister Jürgen Bohl am 23. April die Pläne der Stadt für das verlassene Wohngebiet am Erdfall. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Seit Februar gehören die fünf Grundstücke der Stadt Bad Salzungen. Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) erinnerte am Donnerstag an die "leidvolle und fast unendliche" Geschichte des Erdfalls von Tiefenort. Die Stadt, sagte er, wolle das Gelände jetzt sichern und die unbewohnten Häuser abreißen lassen. Denn die sähen nicht nur unschön aus, sondern gefährdeten die öffentliche Sicherheit.



Bohl verfolgt weiter das, was der Gemeinderat von Tiefenort bereits für die obere Frankensteinstraße beschlossen hatte: Auf den rund 2.700 Quadratmetern soll eine Streuobstwiese angelegt werden - und vielleicht, so es die Sicherheit zulässt, ein Fußweg.