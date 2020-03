Mit 330 Traktoren bildeten die Bauern den Schriftzug "Wir sind das Land". Bildrechte: MDR/Ruth Breer

An der thüringisch-hessischen Landesgrenze haben am Samstagabend rund 600 Landwirte protestiert und auf ihre Probleme aufmerksam gemacht. Mit 330 Traktoren bildeten sie am Point Alpha bei Geisa im Wartburgkreis den Schriftzug "Wir sind das Land". Die Bauern aus Thüringen, Bayern und Hessen forderten die Politik auf, für faire Lebensmittelpreise und weniger Bürokratie zu sorgen.