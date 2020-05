Bereits Anfang Januar hatte eine Wildkamera einen Wolf in Moorgrund im Wartburgkreis aufgenommen. Bildrechte: Jörn Uth

Bereits Anfang Januar war ein Wolf bei Gräfen-Nitzendorf in der benachbarten Gemeinde Moorgrund von einer Wildkamera aufgenommen worden. Ebenfalls im Wartburgkreis hatte es Ende Oktober einen ersten bestätigten Wolfsriss gegeben. Damals starben bei Unterbreizbach in der Rhön zwei Schafe durch einen Wolfsangriff. An ihnen wurden Spuren eines männlichen Wolfes gefunden, der zuvor bereits in Hessen Tiere gerissen hatte.