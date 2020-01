Im Wartburgkreis ist erstmals ein Wolf gesichtet worden. Das Tier wurde Anfang Januar in der Gemeinde Moorgrund von der Wildkamera eines Jägers fotografiert. Wie das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz mitteilte, werteten Experten der Behörde die Aufnahmen vom 8. Januar aus. Am Mittwoch sei zudem der Standort der Kamera bei Gräfen-Nitzendorf begutachtet worden.

Nach Angaben des Bauernverbands wurden in dieser Region bisher keine Nutztiere gerissen. Ende Oktober waren in der Rhön bei Unterbreizbach zwei Schafe nachweislich von einem Wolf getötet worden. Spuren dieses männlichen Tieres unbekannter Herkunft waren bereits bei Rissen in Hessen nachgewiesen worden.