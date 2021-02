Zwei neue Wolfsterritorien in Thüringen - darüber hatte das Umweltministerium in den vergangenen beiden Wochen kurz hintereinander berichtet. Eines davon liegt bei Bad Salzungen (Tiefenort), das andere bei Dermbach (Zella/Rhön). Dort ist jeweils eine Wolfsfähe standorttreu, also sesshaft geworden. Die Tiere konnten über einen Zeitraum von zehn und zwölf Monaten genetisch nachgewiesen werden, zum Beispiel an gerissenem Wild. "Wir freuen uns riesig", sagt der Wolfsfachmann des Naturschutzbundes (Nabu), Silvester Tamás.

Wolf in der Rhön? "Der hat hier nichts zu suchen"

Eher an einen frühen Aprilscherz dachte der Dermbacher Bürgermeister Thomas Hugk (CDU) bei der Nachricht. "Ich konnte das nicht ganz glauben. Dass hier ein Wolf durchstreifen könnte, kann ich mir schon vorstellen. Aber nicht, dass er sesshaft ist." Dann könnte es Probleme geben, fürchtet er. Und die Dermbacher? Die einen sorgen sich. Es müsse etwas unternommen werden, meint eine ältere Dame. "Da kann man sich nicht mehr frei bewegen, man weiß ja nicht, wo er ist."

Eine andere erzählt, ihr Mann stamme aus Bautzen. Dort kämen Wölfe sogar nah an Bushaltestellen heran. Früher sei der Wolf sicher in der Rhön heimisch gewesen. "Aber bei der starken Besiedlung heute hat er hier nichts zu suchen." Andere dagegen freuen sich über die Nachricht. "Mir gefällt’s, wenn er da ist", sagt eine Frau. Und ein älterer Mann meint, das sei doch "normal". Furcht habe er keine, der Wolf sei doch sehr scheu. Allerdings: Die Schäfer hätten jetzt sicher Probleme, sagt er, wenn die Wölfe mal ein Schaf rissen. "Aber ansonsten macht der Wolf nichts kaputt." Fotofallen-Aufnahme eines Wolfs in Moorgrund im Wartburgkreis von Januar 2020: Bei dem Tier könnte es sich um die Wölfin handeln, die dort sesshaft geworden ist. Bildrechte: Jörn Uth

Bisher wenige Risse bei Nutztieren

Tatsächlich gibt es im südlichen Wartburgkreis bisher sehr wenige Risse an Nutztieren, die nachweislich auf Wölfe zurückgehen. Im Oktober 2019 tötete ein Wolf bei Deicheroda zwei Schafe. Vor einem Jahr wurden bei Weilar drei Schafe verletzt. Mehr findet sich nicht in der Statistik des Umweltministeriums. Keine Risse, keine Sichtung heißt es auch von mehreren Betrieben in der Region, die Schafe halten. Jäger hätten schon mal ein Tier gesehen. Ansonsten halten sich die beiden Wölfinnen offenbar gut verborgen.

Schäfer Dieter Kästner aus Sünna hat schon mehr wahrgenommen. Um die Zeit des Vorfalls in Deicheroda, meint er, müsse ein Wolf auch um seine Herde herumgeschlichen sein. Die Schafe seien in Panik geraten, einige dabei erdrückt worden. Er ist seit mehr als 40 Jahren Schäfer, stammt aus Wechmar und kennt seine Kollegen in der Region Ohrdruf. Selbstverständlich mache er sich Sorgen, sagt er, "weil ich schon von vielen Schäfern gehört habe, was die Wölfin in Ohrdruf für Unheil anrichtet." Inzwischen hat er häufiger draußen bei der Herde übernachtet. Sicherheitshalber. Schäfer Dieter Kästner hat aus Sorge um seine Tiere in den Sommermonaten bereits bei der Herde übernachtet. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Mehr Aufwand für den Schäfer