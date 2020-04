Etwas anderes als Fleischer wollte er nie werden. In vierter Generation führt Christian Wenzel mit seiner Schwester Anne den Familienbetrieb in Urnshausen. "Wir haben geöffnet - seit 1918" steht auf dem Schaufenster des kleinen Ladens gegenüber der Kirche. Sie ist für Verkauf und Einkauf zuständig, er für Verarbeitung und Produktion.

Für seine Salami nutzt Christian Wenzel Zutaten, die anderswo in Europa in die Wurst kommen: beispielsweise Rotwein, Fenchel, Parmesan, Camembert oder Trüffel. Mit Edelschimmel verfeinert er das Aroma und schützt den Reifeprozess. International - und trotzdem bodenständig aus der Rhön. Die wichtigste Zutat aber ist für Wenzel das Handwerk: Hingabe und Zeit, Gefühl und Sensorik, Wissen und Erfahrung. Und auch Niederlagen gehören dazu, sagt der Fleischer, denn sonst würde man ja nichts daraus lernen. Er erzählt von vielen Testreihen, von Experimenten, die lange dauern, bis ein Produkt so ist, dass es auf den Ladentisch kommt.

Die einheimischen Kunden des kleinen Ladengeschäfts an der Urnshäuser Kirche seien mit seinen Ideen "mitgewachsen", sagt Wenzel. So probieren sie gern die Apfel-Merrettich-Bratwurst. Seine Würste und Schinken macht er auch auf Genussmärkten überregional bekannt, außerdem funktioniert die Mund- und Mund-Propaganda unter Freunden. Der Online-Shop ist noch nicht so weit wie gewünscht, räumt er ein, aber auf telefonische Anfragen verschickt der Rhöner Fleischer seine haltbaren Produkte auch per Post - bundesweit.