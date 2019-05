In der Mitte Thüringens bewegte sich die Niederschlagsmenge im Durchschnitt. Die durchschnittliche Regenmenge im Thüringer Becken schwankte in der Region laut Statistik zwischen 80 und 120 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. So regnete es in Gierstädt und Friemar mit 117 und 115 Prozent mehr als im Vorjahr. Deutlich trockener gab sich der Mai in Kindelbrück im Landkreis Sömmerda. Hier lag die Regenmenge bei 88 Prozent. Im Schnitt war der Mai auch in Mittel- und Westthüringen zu kühl. Mit einem Durchschnittswert von 11,6 Grad wurden in Erfurt 1,7 Grad weniger gemessen als 2018.