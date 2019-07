Der Sommer kommt nach Thüringen zurück. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, steigen die Temperaturen zum Wochenende merklich an - und sinken dann möglicherweise auch so schnell nicht wieder.

In Thüringen steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen deutlich an. Bildrechte: colourbox

Laut den Vorhersagen liegen die Höchstwerte in Thüringen am Donnerstag bei 27 und am Freitag bei 28 Grad. Am Wochenende könnte das Quecksilber sogar auf 30 Grad klettern. Gleichzeitig zeigt sich die Sonne wieder öfter. Während die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter in den kommenden Tagen zunächst ansteigt, soll es nach Angaben des DWD am Sonnabend und Sonntag im Freistaat weitgehend trocken bleiben.



Im Langfrist-Trend des Wetterdienstes deutet sich außerdem an, dass sich die Wärme in Thüringen auch in der neuen Woche hält. Von Montag an könnten die Maximalwerte nach derzeitigen DWD-Prognosen tagelang über 30 Grad liegen.