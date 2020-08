Aufgrund einer Warnung vor Sturmböen am Mittwoch in ganz Thüringen bleiben mehrere Einrichtungen zu.

So hat die Stadt Erfurt den Hauptfriedhof sowie die Ortsteilfriedhöfe geschlossen. Auch der Egapark und die Freibäder Dreibrunnenbad, Nordbad und Möbisburg öffnen zunächst nicht. Der Thüringer Zoopark macht ebenfalls erst Donnerstag wieder auf.

Alle Einrichtungen teilten mit, dass die Sicherheit der Besucher und Mitarbeiter vorgehe. Die Standfestigkeit der Bäume sei nicht gewährleistet. Wegen der Trockenheit seien die Bäume ohnehin in einem schlechten Zustand. Es bestehe die Gefahr, dass Kronen oder Äste ausbrechen. Aus diesem Grund wurden auch in Gera die Friedhöfe geschlossen.

Auch die Betreiber des Weimarer City-Skyliners haben auf den Sturm reagiert. Der Betrieb wurde am Mittwoch eingestellt. Man habe auf dem Goetheplatz bereits am Morgen Windgeschwindigkeiten von 80 km/h gemessen. Das sei zu viel für eine angenehme Fahrt, teilte Geschäftsführer Thomas Schneider MDR THÜRINGEN mit. Die 30 Tonnen schwere Gondel bleibt am Boden. Sie wurde hydraulisch arretiert und dient dem 81 Meter hohen mobilen Aussichtsturm als zusätzliche Stütze, teilte Schneider mit.