Wetter: Am Vatertag drohen in Thüringen Schauer und Gewitter

Der Ausflug zum Vatertag droht in diesem Jahr in Thüringen mancherorts ins Wasser zu fallen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht davon aus, dass am Mittwoch- und Donnerstagnachmittag teils schwere Gewitter heranziehen.

Blitz, Donner und Regen treten an Himmelfahrt vor allem ab Mittag auf. Wer einen Ausflug geplant hat, sollte sich demnach schon am Morgen auf den Weg machen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 24 Grad, in den Mittelgebirgen zwischen 17 und 20 Grad. In der Nacht zu Freitag klingen Schauer und Gewitter laut DWD langsam ab. Der Brückentag bringt etwas mehr Sonne bei bis zu 20 Grad.