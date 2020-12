Zu Weihnachten wird es in Thüringen vielerorts nass. Wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstagmorgen mitteilte, kommt es Heiligabend bei Temperaturen zwischen acht und zehn Grad vielerorts immer wieder zu schauerartigem Regen. Vor allem im Vogtland und im Thüringer Wald könne am Abend und in der Nacht Schnee fallen.

Thüringen bekommt nasse statt weiße Weihnacht. (Symbolbild) Bildrechte: Colourbox.de