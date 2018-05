Wetterdienst: Ab Mittag sollen heftige Gewitter und viel Regen nach Thüringen kommen

Nach der Hitze kommen die Gewitter: Während der Deutsche Wetterdienst am Dienstag im Nordwesten des Freistaats zunächst vor starker Belastung durch Hitze warnt, drohen ab dem Dienstagmittag schwere Gewitter. In weiten Teilen Thüringens muss demnach mit teils kräftigem Regen, Hagel und Windböen gerechnet werden. Aus Quellewolken, die sich im Laufe des Tages bilden können, können dem Wetterdienst zufolge örtlich auch großkörnigen Hagel und Starkregen von mehr als 60 Liter Regen pro Quadratmeter über mehrere Stunden hinweg bringen. In der Nacht sollen die Gewitter dann etwas nachlassen.