Ein Pockenverdacht in der DDR? Pocken galten Mitte des vergangenen Jahrhunderts zwar noch immer als gemeingefährliche Krankheit. Doch eigentlich drohte die Gefahr eher in Tropengebieten Asiens und Afrikas. Von dort wurden die sogenannten Variola-Viren von Reisenden zwar regelmäßig nach außen gestreut. Doch einer allzu raschen Ausbreitung waren Grenzen gesetzt.

Die Globalisierung gab es noch nicht

Die Globalisierung, wie wir sie heute kennen, und damit die schnelle Erreichbarkeit aller Gebiete dieser Welt waren damals nicht bekannt, schon gar nicht in der DDR. Zwar hatte es in den Jahren vor 1963 regionale Infektionsgeschehen gegeben, doch nicht in der DDR, sondern in Frankreich und der Bundesrepublik. Die Viren hatten dort in abgesteckten Gebieten etliche Menschen befallen, ein Teil von ihnen war gestorben.

Grundsätzlich gab es in beiden Teilen Deutschlands eine Pockenimpfpflicht. Doch eine hundertprozentige Sicherheit, nicht zu erkranken, gab es damit für die Menschen nicht. Für den möglichen Ernstfall hatte die DDR durchaus vorgesorgt.

Für alle jene gemeingefährlichen doch unwahrscheinlichen Erkrankungen gab es entsprechende Expertenkommissionen. So für die Pest, für Cholera, Gelbfieber und auch für die Pocken.

1.700 Personen vorsorglich geimpft

Nachdem der Ministeriumsverantwortliche 1963 die Meldung über den Verdachtsfall erhalten hatte, aktivierte er umgehend jene Expertenkommission für Pocken. Kurz darauf war der Patient in Aschersleben isoliert, sämtliche Kontaktpersonen ausfindig gemacht.

Die Experten glaubten allerdings nicht recht an den Pockenverdacht. Die ersten feinmikroskopischen Untersuchungen ließen eher an Windpocken denken. Das aussagekräftigere Laborergebnis der virologischen Anzucht war erst innerhalb einer Woche zu erwarten.

Die Experten vom Ministerium fuhren von Ost-Berlin nach Aschersleben, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Vorsorglich ließen sie alle Menschen aus dem Umfeld des Patienten isolieren. Alle diese 60 sogenannten Primär-Kontakt-Personen wurden geimpft. Zusätzlich wurden weitere rund 1.700 Sekundär-Kontakt-Personen vorbeugend geimpft.

Tarn-Informationen an die Presse

Einer Meldung an Ministerratsvorsitzenden Willi Stoph zufolge gingen die Gesundheitsbehörden davon aus, dass eine solche "umfangreiche örtliche Aktion" die Menschen beunruhigen könne. Sie tarnten die entsprechende Information an die regionale Presse: Zurzeit würden Windpocken grassieren, zwei Afrikaner seien erkrankt, die Diagnosestellung sei schwierig, daher müsse vorsorglich geimpft werden.

Der Vorsitzende des Ministerrats, Willi Stoph, wurde vor einer Beunruhigung der Bevölkerung gewarnt. Bildrechte: MDR/Heike Möhler Mit Entwarnung sei in wenigen Tagen zu rechnen. Mit dem zweiten Afrikaner war ein Freund des Patienten gemeint, der zu Besuch nach Aschersleben gekommen war. Er wohnte eigentlich in Delitzsch und wurde vorsorglich im Bezirkskrankenhaus in Leipzig isoliert. Anzeichen für eine Infektion hatte er wohl nicht gezeigt, die Impfaktion wurde nicht auf Delitzsch ausgeweitet. Eine fällige Meldung an die Weltgesundheitsorganisation warteten die DDR-Experten bis zum Vorliegen der Laborergebnisse ab. Nach wenigen Tagen kam Entwarnung vom Labor. Eine Pockeninfektion wurde ausgeschlossen.

Neuer Verdachtsfall

Die Gefahr einer Epidemie war zunächst gebannt. Wenige Monate später folgte der nächste Verdachtsfall. Diesmal mussten die DDR-Verantwortlichen erkennen, dass der staatliche Infektionsschutz Lücken aufwies. Ein Mann war von seiner Dienstreise aus Polen zurückgekehrt, wo im Raum Breslau Pockeninfektionen aufgetreten waren.

Möglicherweise hatte er, so ein Anfangsverdacht, Viren auf seine Verlobte übertragen, die wiederum unmittelbar danach mit einer Reisegruppe nach Bulgarien geflogen war. Die Lehrerin war zwar gegen Pocken geimpft, hatte jedoch trotzdem den Verdacht, dass sie sich eine krankmachende Infektion zugezogen hatte.

Bis zur Vorlage von Laborergebnissen dauerte es mehrere Tage. Bildrechte: DRA Ein bulgarischer Arzt redete ihr die Vermutung aus, doch die verängstigte Frau teilte beim Rückflug dem Reiseleiter ihre Bedenken mit. Dieser besprach sich mit der Crew der Interflug-Maschine. Der Kommandant reagierte und informierte die Behörden in der DDR. Nach der Landung in Berlin-Schönefeld wurde die Frau sofort isoliert und in eine Klinik gebracht. Passagiere und Besatzung mussten im Flugzeug verharren. Auch die nachfolgenden Flugzeuge aus Bulgarien wurden unter Quarantäne gestellt und später auf eine Isolierstation gebracht.

Mängel beim Umgang mit Verdachtsfällen

Die ministerielle Aufarbeitung des Vorfalls offenbarte deutliche Mängel beim Umgang mit den Verdachtsfällen. So berichteten Beteiligte von großen Verständigungsschwierigkeiten zwischen dem Flughafen, dem Medizinischen Dienst des Verkehrsministeriums und den Zuständigen des Gesundheitsministeriums. Stundenlang hatten die Passagiere in leeren Räumen ohne Toiletten und Versorgung ausharren müssen, ohne recht zu wissen, was mit ihnen passieren würde.

Insgesamt wurde festgestellt, dass die DDR für ein plötzliches Auftreten von möglichen gefährlichen Infektionen, nur bedingt vorbereitet war. Die gesetzlichen Vorgaben reichten nicht aus.

So existierten am Flughafen Schönefeld keine größeren Räume für eine Massenevakuierung, es fehlten Fahrzeuge. Zelte und mobile Toiletten sollten beschafft werden. Alle besonders innerbehördlichen Informationswege wurden geprüft und neu festgelegt. Federführend sollte künftig das Gesundheitsministerium sein – und nicht wie in sonstigen bedeutsamen Fällen Partei oder andere Staatsorgane - um Fehlinformationen vorzubeugen. Außerdem plante die DDR den Akten nach den Neubau eines für solche Infektionsfälle spezialisierten Krankenhauses in Berlin-Buch. Es blieb beim Plan.

Letztlich gaben die Experten auch in diesem Fall Entwarnung. Die Frau litt nicht an einer echten Erkrankung, sie hatte lediglich Impfpocken, als Zeichen einer gesteigerten Körperreaktion auf den Impfstoff.

Pocken-Fall in der BRD sorgt für Unruhe

In den Folgejahren gab es immer wieder Verdachtsfälle für eine Pockeninfektion in der DDR. Den Akten nach verliefen diese allesamt glimpflich. Glück hatte die DDR, als im Herbst 1965 im fränkischen Kulmbach Pocken festgestellt worden waren.

Eine Frau aus der DDR kehrte nach einem Verwandtenbesuch von dort zurück. Sie wurde umgehend erneut geimpft – wie auch sämtliche Kontaktpersonen in der DDR. Ausreisen nach Kulmbach und Umgebung wurden bis auf weiteres untersagt.

Glück hatte die DDR auch im Jahr 1972. Ein Mann war aus dem Kosovo, wo eine Pocken-Epidemie ausgebrochen war, in die Bundesrepublik zurückgekehrt. Der Gastarbeiter hatte sich in seiner Heimat tatsächlich infiziert und war erkrankt.

Weltweit waren zu dieser Zeit über 50.000 Menschen an Pocken erkrankt, vor allem in Indien, Pakistan, Bangladesh sowie in Äthiopien. In Europa war lediglich Jugoslawien betroffen – immerhin mit 175 Erkrankungsfällen im Umkreis von muslimischen Pilgerreisenden. Etliche der Betroffenen starben.

Und nun gab es jenen Fall in der Bundesrepublik. Die DDR-Behörden waren alarmiert. Auch die Staatssicherheit. Im Sinne einer "kombinierten medizinischen- und Passkontrolle an der Staatsgrenze der DDR" sollten Einreisestellen intensiver und "qualifizierter" überwacht werden. Der Impfschutz aller Staats- und Wirtschaftsfunktionäre, die im Rahmen ihres Dienstes pockengefährdet sein könnten, wurde überprüft. Der verfügbare Impfstoff wurde kontrolliert. Bis zu 50.000 Dosen waren unmittelbar verfügbar, binnen 24 Stunden bis zu 1,4 Millionen Dosen. Ein Pockenfall in der BRD alarmierte auch die DDR-Behörden. Bildrechte: MDR/Rainer Erices

Außerdem nahm die DDR Kontakt zu den Gesundheitsbehörden der Bundesrepublik auf. So wurde sie auch darüber informiert, dass die eingeleiteten Quarantänemaßnahmen im Raum Hannover fruchteten. Über 600 Menschen im Umfeld des erkrankten Jugoslawen wurden isoliert und 65.000 neu geimpft.

Jugoslawischer Sportler mit Symptomen

Auch die DDR musste handeln. Eine Frau des Ordnungsamtes Hannover war nach Rostock eingereist. Sie wurde als direkte Kontaktperson eingeschätzt und wurde unter Hausarrest gestellt. Dann übermittelten die Grenzkontrolleure, dass auch ihr Ehemann eingereist war.

Mitten auf der Strecke wurde der Zug nach Rostock gestoppt, doch die Sicherheitsorgane konnten den Gesuchten nicht ausfindig machen – die Grenzer hatten einen falschen Namen durchgegeben. Später fand man den Ehemann, auch er kam unter Hausarrest.

In der Folge wurde die Lage undurchsichtiger. Westliche Nachrichten meldeten einen weiteren Fall in Hamburg, die Meldung wurde später zurückgezogen. Dafür wiesen nun die Behörden in Hannover auf eine weitere in die DDR eingereiste Kontaktperson hin. Gemeint war offenbar ein jugoslawischer Sportler, der bei einer Untersuchung eindeutige Krankheitszeichen aufwies.

Sein Hautausschlag entpuppte sich jedoch als Nebenwirkung, der Sportler hatte seine Pockenimpfung nicht vertragen. Inzwischen wurden weitere Kontaktpersonen in der DDR identifiziert, weitere jugoslawische Sportler, die fälschlicherweise einen Impfstempel hatten. Auch sie konnten erfolgreich nachbehandelt werden.

Nur eine Impfpistole pro Region

In ihrer Auswertung der neuerlichen Vorfälle wurde das koordinierte Handeln der Gesundheitsbehörden gelobt. Kritisch jedoch äußerten sich die Experten über die vorhandene Medizintechnik und Einrichtungen. Für nötige Massenimpfungen der Bevölkerung betrachteten sie importierte Impfpistolen als am besten geeignet.

Eine Frau erhält eine Pockenschutzimpfung Bildrechte: IMAGO Jedoch gab es davon je DDR-Bezirk nur eine und die waren "bereits zum Teil stark abgenutzt". Ersatzteile waren rar, eine Eigenproduktion "bisher nicht gelungen". Die Berichterstatter monierten auch das Fehlen einer optimalen zentralen Quarantänestation. Alle Isoliereinrichtungen waren lediglich in umgebauten alten Gebäuden. Wieder wurde ein Neubau geplant – auch in Anbetracht des zunehmenden Reiseverkehrs in die DDR.

Konkreter Seuchenplan für den Verdachtsfall

Angesichts dieser Möglichkeit für regionale Ausbrüche konkretisierte die DDR daraufhin noch einmal ihren Seuchenplan für den Verdachtsfall. Darin wurden die genauen Abläufe und Informationsketten besprochen. Neben den Gesundheitsbehörden sollten standardmäßig auch andere Behörden, darunter auch die Staatssicherheit informiert werden.

In allen Bezirken waren spezielle Behandlungsstationen benannt, die Neuimpfungen aller Kontaktpersonen wurden genau festgelegt, auch Impfstoffreserven sollten regelmäßig geprüft werden. Auffällig ist, dass die umfassende Konzeption keine Angaben darüber enthielt, wie die Bevölkerung im Fall der Fälle informiert werden würde. Einträge in den Akten des Gesundheitsministeriums lassen jedoch schließen, dass die Bevölkerung nur bei absoluter Notwendigkeit aufgeklärt werden sollte, dies auch aus "politischen Gründen".

Todesfälle durch Impfschäden "vertretbar"

In den 60er Jahren fanden weltweit Massenimpfungen gegen die Pocken statt. Bildrechte: IMAGO Um auch weiter die epidemische Ausbreitung von Pocken zu verhindern, blieb die DDR bei ihrer Impfforderung. Insgesamt betrachtete sie den Schaden, der durch die Immunisierung entstehen konnte als vertretbar. Jährlich verzeichneten die Gesundheitsbehörden ein bis zwei Todesfälle und etwas mehr Fälle mit Gehirnentzündungen in Folge der Impfung. Tatsächlich kam es in der Folge zu keiner Pockeninfektion in der DDR. Der Fall des jugoslawischen Gastarbeiters blieb die letzte registrierte Pockenkrankheit im gesamten Deutschland.

Im Jahr 1979 verkündete die Weltgesundheitsorganisation das Ende der Krankheit. Damit waren die Pocken offiziell weltweit ausgerottet - ein großer Erfolg der modernen Medizin.

Ausschlaggebend dafür war vor allem das weltweite Impfprogramm gegen die Seuche. In den meisten Staaten Europas wurde mit dem Ende der Krankheit die Pocken-Impfpflicht aufgehoben, so auch in beiden deutschen Staaten.