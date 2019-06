Landeswahlleiter Thüringen Stimmabgabe auch nach 18 Uhr ermöglichen

Wer rechtzeitig vor Toresschluss an einem Thüringer Wahllokal steht, soll künftig auch wählen können. Landeswahlleiter Günter Krombholz will bei kommenden Wahlen verhindern, dass Wahlwillige abgewiesen werden, weil um 18 Uhr die Türen geschlossen werden. Krombholz sagte, er wolle die Kreiswahlleiter dazu ermuntern, die Wahlordnung Thüringens nicht "zu eng" auszulegen.

Hintergrund sind die Vorfälle bei der Europa- und Kommunalwahl am 26. Mai. In einem Wahllokal in Jena waren 150 Wahlberechtigte um 18 Uhr weggeschickt worden, weil sie noch nicht im Wahlraum, sondern in einer Schlange auf dem Flur standen. Der Vorfall löste heftige Proteste aus. Schon am Tag nach der Wahl hieß es aber, dass die Vorgehensweise des verantwortlichen Wahlvorstandes nicht zu beanstanden sei, weil die Thüringer Wahlordnung auch diese "enge Auslegung" zulasse. Von den Weggeschickten habe auch niemand die Wahl angefochten, sagte Krombholz am Mittwoch.