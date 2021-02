Ausblick Hoch "Gisela" bringt frostige Temperaturen nach Thüringen

Auch wenn der Schneefall langsam nachlässt, sind längst nicht alle Straßen wieder frei. So bleiben laut Bildungsministerium in einigen Landkreisen und Städten auch am Dienstag die Schulen noch geschlossen. Schon am Montag fand wetterbedingt thüringenweit kein Unterricht statt. Eine hohe Schneedecke lag über weiten Teilen des Landes, sodass etwa auch der Zug- und Busverkehr stark eingeschränkt war.