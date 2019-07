Komplizierter sei die Sache, wenn es um Naturschutzgebiete geht. Dann müsse die zuständige Naturschutzbehörde hinzugezogen werden. Feuer ist laut Thüringenforst nur an offiziell ausgewiesenen Feuerstellen erlaubt. Dabei müssen mögliche Waldbrandstufen beachtet werden. Grundsätzlich sind offene Feuer in einem Abstand von 100 Metern zum Waldrand verboten. Im Nationalpark Hainich bietet die Parkverwaltung einfache Übernachtungsplätze für Naturfreunde an. Direkt an der Außengrenze gebe es zudem Campingmöglichkeiten, sagte Nationalparkleiter Manfred Großmann.

Vereinzelt verwarnen auch Kommunen Wildcamper. Im Kyffhäuserkreis habe sich vor allem am "Männertag" und zu Pfingsten eine "Zeltkultur" entwickelt, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung. In den vergangenen Jahren wurden in etwa zehn Fällen Bußgelder verhängt. Auch in Bad Salzungen oder in Saalburg an der Bleilochtalsperre registrierten die Verwaltungen einzelne Fälle, in Erfurt dagegen bisher nicht.