In Thüringen ist das Fleisch bestimmter Wildtiere noch immer teilweise radioaktiv belastet. Einer Antwort des Landwirtschaftsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Babett Pfefferlein zufolge, haben Jäger im vergangenen Jahr 81 erlegte Wildschweine wegen zu hoher radioaktiver Belastung nicht in den Handel bringen dürfen. Das war gerade einmal ein Wildschwein weniger als im Jahr zuvor. In den betroffenen Tieren wurde demnach so viel radioaktives Cäsium-137 nachgewiesen, dass sie nicht weiterverwertet werden durften.

Keine akute Gesundheitsgefahr

Die radioaktive Belastung des Wildes ist dem Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) auf die Atomkatastrophe von Tschernobyl zurückzuführen. Auch 33 Jahre nach dem Super-GAU seien bestimmte Pilz- und Wildarten noch immer stark Cäsium-belastet.

Bei der Jagd getötete Wildschweine Bildrechte: Peter und Stefan Simank Wenn ein Lebensmittel den Grenzwert - von 600 Becquerel, der Maßeinheit für radioaktive Strahlung - überschreitet, darf es nicht in Umlauf gebracht werden. Besonders betroffen davon seien Wildschweine wegen ihrer Nahrungsvorlieben: Sie mögen besonders den unterirdisch wachsenden Hirschtrüffel, der seinerseits außergewöhnlich hoch belastet sei.



Trotz der nachweisbaren radioaktiven Belastung sei Wildfleisch aber in der Regel nicht gesundheitsschädlich. BfS-Sprecherin Anja Lutz sagte, dass gelegentlicher Konsum unbedenklich sei. "Man sollte aber darauf achten, dass man seine Strahlenbelastung nicht unnötigerweise erhöht, indem man selbst erlegtes Wildbret nur in Maßen verzehrt oder Wildbret aus dem Handel bezieht", ergänzte Lutz.

Geringer Anteil an erlegten Wildschweinen

Die Zahl der zu hoch radioaktiv belasteten Wildschweine muss man allerdings ins Verhältnis zur Gesamtmenge der erlegten Tiere setzen, erklärte der Geschäftsführer des Landesjagdverbands, Frank Herrmann. Dem Landwirtschaftsministerium zufolge waren das 2018 in den Eigenjagdbezirken der Landesforstanstalt 5.451 Wildschweine. Im Vorjahr waren es demnach 6.083 Tiere.



Grünen-Politikerin und tierschutzpolitische Sprecherin ihrer Fraktion Pfefferlein sagte, dass auch 33 Jahre nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl noch immer fast 1,5 Prozent aller erlegten Wildschweine so hoch verstrahlt seien, zeige einmal mehr, was Atomenergie anrichten könne. " Und wie wichtig Erneuerbare Energien auch für den Naturschutz sind", so Pfefferlein

Eine Erklärung: Zunehmende Verbreitung der Tiere

Jagdverbands-Geschäftsführer Herrmann hat noch eine weitere Erklärung dafür, dass es noch immer so hoch radioaktiv belastete Tiere gibt: Wildschweine hätten sich in den vergangenen Jahren in Thüringen weiter ausgebreitet.