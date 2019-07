Für den Ersatz der alten Windräder durch moderne und leistungsfähigere gibt es hohe Hürden. Nach Angaben des Windenergie-Verbandes steht in Thüringen eine Reihe älterer Anlagen außerhalb sogenannter Windvorranggebiete. Häufig wird an solchen Standorten der vorgeschriebene Mindestabstand zu Wohnhäusern nicht eingehalten. An anderen Standorten können im Zuge des sogenannten Repowerings mehrere kleine Anlagen durch wenige große mit vielfacher Leistung ersetzt werden. Auch dort, so Groß, brauche aber jedes neue Windrad eine neue Baugenehmigung. Außerdem muss der künftige Betreiber an einer Ausschreibung teilnehmen, um erneut für 20 Jahre die EEG-Förderung zu bekommen.