Der "Runde Tisch Windenergie" soll nicht öffentlich sein. Ob es mehrere Treffen geben wird, wolle man beim Auftakt vereinbaren, so der Sprecher. Auch zum Format der Veranstaltung gebe es bisher nur erste Überlegungen. Im ersten Halbjahr 2019 war der Ausbau der Windenergie in Thüringen fast zum Erliegen gekommen.

In einem offenen Brief an Energieministerin Siegesmund hat die Bürgerinitiative "Unser Holzland - kein Windkraftland" aus Sankt Gangloff am Mittwoch innerhalb von drei Wochen einen ersten Termin für einen "Runden Tisch Windkraft im Wald" gefordert. Sprecher Tobias Gruber lädt das Ministerium ein, diesen runden Tisch in Sankt Gangloff zu veranstalten. Im Holzland-Wald nahe der Gemeinde waren zuletzt 23 Windräder mit ca. 240 Metern Höhe geplant. Die Bürgerinitiative lehnt - wie die meisten anderen in Thüringen - Windräder im Wald generell ab.