Umfrage: Fast drei von vier Thüringer befürworten Windkraft

Drei von vier Thüringern unterstützen die Energiegewinnung mit Hilfe von Wind. Das ergab eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag des Energieversorgungsunternehmens EnBW Energie Baden-Württemberg. Demnach gaben 73 Prozent der Befragten an, der Nutzung und dem Ausbau von Windenergie grundsätzlich positiv gegenüberzustehen. Laut der Umfrage stimmten der Aussage gleichermaßen Bewohner aus der Stadt und dem Land zu, wobei die Akzeptanz für Windkraft bei Bewohnern von kreisfreien Städten noch höher ist.

Besonders Frauen und Jüngere für Windkraft

In der Umfrage befürworteten besonders Frauen und jüngere Befragte unter 45 Jahren die Windkraft. Die Zustimmung bei Menschen, die in der Nähe von Windkraftanlagen wohnten, liege mit 68 Prozent nur knapp unter dem Gesamtergebnis. Allerdings vermuteten 59 Prozent der Bürger durch den Bau zusätzlicher Windkraftanlagen eher Nachteile für die Menschen in der Region. Gründe für die allgemeine Akzeptanz seien einerseits, dass Windkraftanlagen nicht störten, und andererseits, dass sie eine zwingende Konsequenz aus dem Atomausstieg seien.

In Thüringen gibt es gegen Windparks immer wieder Protest von Gemeinden oder Bürgerinitiativen. Der Energieversorger EnBW in Erfurt plant nach eigenen Angaben Windparks in Thüringen, Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Er fühlt sich durch die Umfrage in seinem Engagement bestätigt, wie es heißt. EnBW nehme zwar auch in Thüringen wahr, dass der Bau von Windparks teilweise kontrovers diskutiert werde. "Umso mehr freuen wir uns, dass die Akzeptanz von Windkraft in Thüringen nachweislich hoch ist. Wir fühlen uns bestätigt, hier weitere Windkraftanlagen zu bauen", sagte Alexandra Weber, die Leiterin der EnBW-Niederlassung Erfurt.

Bei der repräsentativen Umfrage "Stimmungsbild Windkraft in Thüringen" wurden 1.051 Thüringer ab 18 Jahren befragt, wie es in der Studie heißt. Davon hätten 360 in der Nähe einer Windkraftanlage gewohnt. Die Studie kann hier abgerufen werden.