Der Ökostrom-Konzern Innogy will in Thüringen die Windenergie massiv ausbauen. Wie das Unternehmen mitteilte, ist der Bau von 23 Windparks mit einer Leistung von 400 Megawatt geplant. Das entspricht mehr als einem Viertel der Leistung, die derzeit mit Windrädern in Thüringen erzeugt wird. Nach Angaben des Bundesverbands Windenergie Mitte hatten Mitte vergangenen Jahres 816 Windräder eine Gesamtleistung von 1.400 Megawatt ins Netz eingespeist. Zu den vorgesehenen Standorten erklärte Innogy lediglich, sie seien über ganz Thüringen verteilt. Nach Unternehmensangaben gibt es bisher für keinen der Windparks eine Genehmigung. Voraussetzung für den Bau ist demnach außerdem, dass die Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz gefördert werden. Innogy will Kommunen, Stadtwerken und Investoren anbieten, sich an den Projekten zu beteiligen.

Innogy hat die 23 Windpark-Projekte nicht selbst entwickelt, sondern hat sie für eine nicht genannte Summe von der Regensburger Firma Primus Energie übernommen. Dieses Unternehmen wird die Projekte jetzt weiter vorantreiben - als Dienstleister für Innogy. Beide Unternehmen haben nach Angaben der landeseigenen Thüringer Energie- und Greentec-Agentur bereits Windkraftanlagen in Thüringen errichtet. Primus habe in Gefell die ersten beiden Windkraftanlagen in einem Wald in Thüringen aufgestellt. Das Unternehmen Innogy ist eine Tochtergesellschaft des Stromriesen RWE. Rund ein Viertel der Anteile hatte RWE im Oktober 2016 an die Börse gebracht und damit fast fünf Milliarden Euro eingenommen. Zwei Milliarden davon reichte die Mutter an Innogy weiter.