Thüringen Verbot von Windrädern im Wald weiter umstritten

Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) hält ein Verbot von Windrädern in Wald in Thüringen für unnötig. Siegesmund sagte MDR THÜRINGEN, das zwischen der CDU und Rot-Rot-Grün vereinbarte Verbot habe kaum Auswirkungen auf den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Thüringen. So oder so drohe 2021 ein spürbarer Rückbau von Windrädern, die nicht mehr gefördert werden.

Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne). Bildrechte: MDR/Karina Heßland-Wissel Die emotional aufgeladene Debatte um dieses Verbot lenke davon ab, dass neue Windräder in Thüringen derzeit vor allem im Offenland und an alten Standorten im sogenannten Repowering gebaut würden. "Ich verstehe überhaupt nicht, warum die CDU den Kommunen und Waldbesitzern die Tür vor der Nase zuschlägt, die selber gestalten wollen, zum Beispiel auch auf Brachflächen und auf geschädigten Forstflächen.", sagte Siegesmund. Die Kommunen brauchten keine neuen Verbote, sondern Gestaltungsmöglichkeiten.

CDU-Fraktion ist zufrieden

Aus Sicht der CDU-Fraktion sei ein Verbot der Winderzeugung auf Waldflächen allein schon klimapolitisch dringend geboten, um CO2 aus der Luft dauerhaft zu binden. Auch lehnt sie die Windräder in Wäldern oder deren unmittelbarer Umgebung ab, weil hier besonders viele Vögel und Insekten von den Rotoren erschlagen werden.

Thomas Gottweiss, CDU Thüringen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "An vielen Stellen in unserer Natur ist ein bedrohliches Artensterben zu beobachten. Wir müssen dem Schutz dieser Lebewesen unsere besondere Aufmerksamkeit schenken"“, so der umweltpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Thomas Gottweiss.



Im Rahmen der Haushaltsverhandlungen für 2021 hatten sich Rot-Rot-Grün und die CDU am Dienstag darauf verständigt, dass der Bau von Windrädern in Thüringer Wäldern künftig untersagt werden soll.

Unterschiedliche Meinungen im Waldbesitzerverein