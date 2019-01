Wintereinbruch in Thüringen: Schnee sorgt für Unfälle und Verkehrsbehinderungen

Zwischen Breitenbach und Springstille bei Schmalkalden sind ein Auto und ein Kleintransporter auf der schneeglatten Straße zusammengeprallt. Beide Fahrzeuge landeten im Straßengraben. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Auf der A73 ging es im Kreis Hildburghausen nur im Schneckentempo voran, immer wieder fuhren sich Lastwagen an Steigungen fest. Auf der Strecke von Suhl nach Goldlaute r verlor ein Autofahrer bei starken Schneefällen die Kontrolle über seinen Kleinwagen und überschlug sich im Straßengraben. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Auch rund um Oberhof sorgten die Witterungsbedingungen für Probleme, zahlreiche Lkw und Autos blieben stecken.

In weiten Teilen Ostthüringens blieb es dagegen trotz des andauernden Schneefalls ruhig. Hier hatte es auf verschneiten Straßen nur wenige Unfälle gegeben. Die Polizeidienststellen in Gera , Jena und Saalfeld sowie die Autobahnpolizei Hermsdorf sprachen von Einzelfällen und kleineren Blechschäden.

Ein Zug der Brockenbahn steckt seit Dienstag im Schnee fest. Bildrechte: Dirk Strohschneider

Unterdessen steckt seit Dienstag ein Zug der Harzer Schmalspurbahn auf dem Brocken fest. Schneewehen von über 1,50 Meter Höhe hatten ihm in Höhe der Teufelskanzel die Weiterfahrt versperrt. Drei der sechs Waggons konnten nach am Dienstagabend mit Hilfe einer Schneefräse zurück ins Tal gebracht werden - mit ihnen auch die rund 60 Passagiere. Die drei anderen Waggons hängen mit der Dampflok fest. Wie Heide Baumgärtner von den Harzer Schmalspurbahnen MDR THÜRINGEN sagte, wird erst am Donnerstag entschieden, ob der Zugbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Gesperrt ist auch die Strecke zwischen Stiege und Eisfelder Talmühle. Der Abschnitt zwischen Nordhausen und Stiege ist frei. Auch auf dem Brocken saßen am Dienstag zahlreiche Besucher fest. Damit sie ihren Rückweg antreten konnten, kam schwere Räumtechnik zum Einsatz.