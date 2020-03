Wintertourismus im Thüringer Wald: Wenn der Schnee wegbleibt

Für Wintersportler war die Saison 2019/20 alles andere als erfreulich. Aufgrund von Schneemangel erlebten einige Orte einen winterlichen Totalausfall: Skilifte standen still, Loipen wurden nicht gespurt.



Thüringenweit fällt im Thüringer Wald und insbesondere in den Kammlagen dennoch der meiste Schnee. Aufgrund seiner geografischen Lage und Höhenlage bietet die Region östlich von Oberhof die besten Wintersportbedingungen, da es dort besonders niederschlagsreich ist. Zu diesen wichtigen Wintersportgebieten zählen neben Oberhof unter anderem Gehlberg, Masserberg, Schmiedefeld am Rennsteig, Neuhaus am Rennweg und Steinach.



Weniger Schnee liegt meist in den nicht ganz so hochgelegenen Gebieten westlich von Oberhof. So waren in einigen Orten wie in Steinnach-Hallenberg in dieser Saison nur Skiwanderungen möglich. Wintersport ist aber auch dort wichtig. Ein Beispiel ist Brotterode-Trusetal und das Skispringen beziehungsweise die dortige Inselbergschanze. Eine Übersicht über aktuelle Schneehöhen finden Sie hier.