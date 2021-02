In Thüringen sind in der Nacht auf Mittwoch Tiefstwerte von bis zu minus 26 Grad gemessen worden. Am kältesten war es in Olbersleben im Landkreis Sömmerda, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vom Thüringer Kälterekord ist dies jedoch noch ein ganzes Stück entfernt: Dieser wurde laut DWD am 2. Februar 1830 in Jena mit minus 30,6 Grad gemessen.