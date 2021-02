10:40 Uhr | Wintereinbruch trifft einige Bäckereien

Wegen des Schneechaos auf den Straßen in Thüringen sind am Dienstag einige Bäckereifilialen geschlossen geblieben. Diverse Mitarbeiter hätten Schwierigkeiten gehabt, zur Arbeit zu kommen, teilte der Landesinnungsverband für das Thüringer Bäckerhandwerk mit. Betroffen seien einzelne Bäckereifilialen - beispielsweise in Frienstedt bei Erfurt, in Orlishausen im Kreis Sömmerda und in Treffurt im Wartburgkreis.

Lieferengpässe sind hingegen nicht bekannt. In Einzelfällen könne es aber zu verzögerten Lieferzeiten kommen, sagte Geschäftsführerin Manuela Lohse. Bestimmte Dinge wie Mehl seien auf Lager. Ähnlich äußerte sich Knut Bernsen vom Thüringer Handelsverband.

10:30 Uhr | Busse stehen im Altenburger Land still

Die Busse der Thüsac im Altenburger Land bleiben vorerst in den Hallen stehen. Nach Angaben des Unternehmens beraten am Dienstagmittag Landkreisvertreter und die Bürgermeister der Gemeinden darüber, wann der Regionalverkehr wieder starten kann. Auch im Landkreis Greiz werden die meisten Buslinien laut Landratsamt wieder bedient. Allerdings könne es aufgrund der Straßenverhältnisse zu Verspätungen oder Ausfällen kommen.

10:20 Uhr | Tafel in Jena geschlossen

Die Tafel in Jena wird ihren Laden auch diesen Dienstag nicht öffnen. Derzeit komme keine Ware an, erklärte Tafel-Chef Wilfried Schramm. Dennoch werden Mitarbeiter einige Supermärkte anfahren, die Produkte an die Tafel abgeben wollen. Auch hätten sich bereits viele Kunden telefonisch gemeldet und gesagt, dass sie wegen des Wetters nicht zum Einkaufen kommen könnten.

08:45 Uhr | Landwirte und THW helfen in Sondershausen

Das Technische Hilfswerk unterstützt ab Dienstag den Bauhof der Stadt Sondershausen. Wie Bürgermeister Steffen Grimm informierte, kommen zwei Radlader zum Einsatz. Außerdem stellte eine Baufirma Räumtechnik und Lkw bereit. In den Ortsteilen Günserode, Immenrode und Straußberg haben bereits die Landwirte den Bewohnern geholfen und den Schnee beiseite geräumt.

08:11 Uhr | In Erfurt fahren einige Straßenbahnen wieder

In Erfurt besteht laut Angaben der Evag wieder eine Anbindung vom P+R-Platz Messe über Anger und Domplatz zum Europaplatz. Auf den Linien 3 und 4 gibt es eine Verbindung vom Urbicher Kreuz bis zum Stadion Ost und Wiesenhügel. Alle anderen Linien fahren derzeit noch nicht. Der Busbetrieb konnte wieder aufgenommen werden, es kann aber witterungsbedingt zu Verspätungen kommen.

Skifahrer waren am Montag auf Erfurts Straßen unterwegs. Mittlerweile sind mehrere Straßenbahnen wieder im Einsatz. Bildrechte: MDR/Christoph Falkenhahn

07:36 Uhr | Einige Schulen in Thüringen am Dienstag geöffnet

Die Schulen in Südthüringen sind am Dienstag wieder geöffnet. Wie das Bildungsministerium mitteilte, kann die Notbetreuung wieder angeboten werden. Das gilt für die Schulen in der Stadt Suhl, den Kreisen Sonneberg, Schmalkalden-Meiningen, Hildburghausen und den Ilm-Kreis.

Die Schulen in Nordthüringen bleiben dagegen auch am Dienstag weitestgehend geschlossen. Nur in Teilen des Landkreises Nordhausen wird Notbetreuung angeboten. Ausnahme dort sind die Stadt Nordhausen und das Berufsschulzentrum. Auch im Eichsfeld, im Kyffhäuserkreis und im Unstrut-Hainich-Kreis bleiben die Schulen zu.

Am Montag waren thüringenweit alle Schulen wegen des Winterwetters geschlossen gewesen.

07:30 Uhr | Regionalverkehr im Kyffhäuserkreis steht weiter still

Der Regionalverkehr im Kyffhäuserkreis steht auch am Dienstag still. Wie die Regionalbusgesellschaft GmbH mitteilte, hat sich die Wetterlage nicht deutlich gebessert und der Straßenverkehr ist weiter deutlich eingeschränkt. In Notfällen können sich Fahrgäste an die Leitstelle der Regionalbus GmbH wenden. Auch auf den Internetseiten der Verkehrsbetriebe gebe es weitere Informationen.

07:24 Uhr | Eisenach bringt Schneemassen auf Festplatz

Die Stadt Eisenach richtet ein Schneelager auf dem Festplatz Spicke ein. Dort sollen die großen Schneemengen abgeladen werden, für die in der Stadt kein Platz ist. Eine Firma soll am Dienstagmorgen den Schnee vom Zentralen Busbahnhof dorthin bringen. Auch die Fußgängerzone mit Karlstraße und Querstraße und der Marktplatz werden dann geräumt. Die Stadt weist außerdem auf die Halte- und Parkverbote vor allem in der Südstadt hin. Weil die zum Teil nicht beachtet wurden, sei der Schneepflug nicht immer durchgekommen und habe Straßen nicht beräumen können. In der Karlstraße lässt der städtische Bauhof den Schnee abtransportieren. Ein Bagger schiebt die Massen zusammen und lädt sie auf einen Lastwagen. Der bringt den Schnee auf den Festplatz Spicke im Westen der Stadt. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

07:20 Uhr | Straßenbahn-Notbetrieb in Jena

Der Jenaer Nahverkehr ist am frühen Dienstagmorgen mit einem Straßenbahn-Notbetrieb gestartet. Vorerst wird die Strecke zwischen dem Stadtzentrum und Lobeda bedient, damit vor allem die Uniklinik erreicht werden kann, teilten die Stadtwerke Jena mit. Busse können erst wieder eingesetzt werden, wenn die Straßen sicher seien. Das gilt auch für die Buslinien des Saale-Holzland-Kreises. Derzeit werden an den Fahrgastinformationen der Haltestellen in Jena die Abfahrtzeiten falsch angezeigt.

07:15 Uhr | In Gera fahren wieder Busse und Straßenbahnen

In Gera hat sich der Bus- und Straßenbahnverkehr weitgehend normalisiert. Nach Angaben der Geraer Verkehrsbetriebe (GVB) fahren die Straßenbahnen seit Montagnachmittag regulär. Seit Dienstagmorgen fahren auch wieder die Busse auf den Linien im Stadtgebiet und im Umland. Allerdings kann es wegen des Schnees zu Verspätungen kommen, so die GVB. Lediglich die Geraer Ortsteile Naulitz und Zschippern können noch nicht per Bus erreicht werden.

07:05 Uhr | Tödlicher Verkehrsunfall auf A4