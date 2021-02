07:30 Uhr | 40 Kilometer Stau auf A38

Auf der A38 an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt steht der Verkehr wegen des Schnees still. Richtung Leipzig stauen sich die Autos auf einer Strecke von 40 Kilometern. Die B80 ist zwischen Uder und der A38-Auffahrt Arenshausen wegen querstehender Lkw blockiert. Auch die B84 ist zwischen Kirchheilingen und Merxleben betroffen sowie die Straße zwischen Herbsleben und Bad Tennstedt.

07:25 Uhr | Weimar und Eisenach öffnen Kindergärten für Notbetreuung trotz Winterwetter

Die Städte Weimar und Eisenach halten ihre Kindergärten für die Notbetreuung offen. Das teilten die Stadtverwaltungen mit. Anderenorts entscheiden die Träger selbst, ob sie öffnen. In ganz Thüringen bleiben die Schulen am Montag wegen des Winterwetters auf Weisung des Bildungsministeriums geschlossen. Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine sagte am Sonntag, solche "ad hoc-Entscheidungen" würden die Eltern vor ein kurzfristiges Betreuungsproblem stellen, obwohl "einfach nur Winter" sei. Deshalb sei es nicht in seinem Sinne, die Kindergärten zu schließen. Da sich einige Träger dennoch dazu entscheiden könnten, empfahl Kleine den Eltern, vorher bei ihrem Kindergarten nachzufragen. Verschneite Anliegerstraßen-Kreuzung südlich der Innenstadt von Weimar am Montagmorgen. Bildrechte: MDR/Sebastian Großert

07:15 Uhr | Lkw blockiert B89 bei Eisfeld

Im Landkreis Hildburghausen blockiert ein querstehender Laster die B89 zwischen Eisfeld und Harras. Der mit Möbeln beladene Sattelschlepper war gegen 4.30 Uhr auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen gekommen. Die Bergung gestaltet sich schwierig. Bei Temperaturen von minus neun Grad gelingt es dem Winterdienst bislang nicht, den Schnee auf der Fahrbahn mit Salz zu schmelzen. Vor und hinter dem Laster staut sich der Berufsverkehr; auch Busse kommen nicht weiter. Ein Lkw steht auf der B89 bei Eisfeld quer. Bildrechte: MDR/News5/Steffen Ittig

07:10 Uhr | Südthüringen Bahn stellt Verkehr ein

Die Südthüringen Bahn hat ihren Verkehr auf allen Strecken vorerst eingestellt. Wie das Unternehmen mitteilt, ist ein Ersatzverkehr mit Bussen nur teilweise möglich.

07:08 Uhr | Keine Linienbusse und keine Müllabfuhr im Unstrut-Hainich-Kreis

Im Unstrut-Hainich-Kreis verkehren am Montag keine Linienbusse und keine Müllfahrzeuge. Wie das Landratsamt informierte, werden die Montagstouren der Müllabfuhr am Samstag nachgeholt. Die Busse des öffentlichen Nahverkehrs bleiben wegen der Wetterlage stehen. In Notfällen können sich Fahrgäste an die Leitstelle der Regionalbus GmbH wenden.

07:05 Uhr | Bürgerbus von Bad Frankenhausen fährt nicht

Der Bürgerbus von Bad Frankenhausen im Kyffhäuserkreis fährt am Montag nicht. Wie Koordinatorin Angelina Schönstedt MDR THÜRINGEN sagte, sollen wegen der Wetterlage die ehrenamtlichen Busfahrer nicht gefährdet werden. Wenn es am Dienstag wieder möglich ist, gehen die Touren am Dienstag nach Fahrplan weiter.

07:00 Uhr | Beeinträchtigungen im Nahverkehr in Jena, Gera und Altenburg

Seit Mitternacht fahren in Jena keine Busse und Bahnen mehr. Grund ist der starke Schneefall, wie ein Sprecher der Stadtwerke mitteilte. Sobald die Straßen ausreichend geräumt sind, könnten die ersten Busse und Straßenbahnen wieder starten.

Behinderungen im städtischen Nahverkehr gibt es ebenfalls in Altenburg und in Gera. Dort fahren am frühen Montagmorgen keine Busse der Geraer Verkehrsbetriebe. Die Straßenbahnen sind aber im Einsatz. Die Deutsche Bahn hat ihren Verkehr auf den Fernverkehrsstrecken und im Nahverkehr ebenfalls weitgehend eingestellt, ebenso mehrere Regionalanbieter.

06:55 Uhr | Notbetreuung trotz Winterwetter in Hildburghausen

In der Kreisstadt Hildburghausen bleiben trotz des extremen Winterwetters am Montag die Kindergärten für die Notbetreuung geöffnet. Wie Bürgermeister Tilo Kummer MDR THÜRINGEN sagte, können jedoch keine Schulkinder betreut werden. Entsprechende Anfragen habe es gegeben.



In Thüringen bleiben am Montag alle Schulen wegen der extremen Wetterlage geschlossen.

MONTAG, 06:30 Uhr | Guten Morgen!