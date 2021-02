So große Schneemassen wie in der zweiten Februarwoche sind in Thüringen schon seit Jahren nicht mehr gefallen. Dazu kam strenger Frost. Nicht nur im Thüringer Wald, auch im Flachland lag dick der Pulverschnee. Die Winterdienste waren teilweise rund um die Uhr im Einsatz, um die Straßen befahrbar zu halten.

"Das Personal der Winterdienste ist an die Grenzen des Machbaren gegangen", sagt Ralf Rusch, der Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebundes.

Unzufriedene Anwohner

Trotzdem sahen sich die Kommunen unzufriedenen Bürgern gegenüber. Vor allem wegen nicht geräumter Seitenstraßen. Wie es etwa aus Nordhausen hieß, liefen die Räumarbeiten hier langsamer, weil kleinere Straßen durch parkende Autos teilweise zu eng für Großtechnik waren. Außerdem, sagte etwa ein Sprecher der Stadt Gotha, könnten für eine derartige Extremwetterlage nicht dauerhaft ausreichend Personal, Maschinen und Material vorgehalten werden.

Deswegen wurde das Straßennetz in unterschiedliche Prioritäten eingeteilt. Mit hoher Priorität wurden zunächst Bundes- und Hauptstraßen, sowie Krankenhaus- und Feuerwehrzufahrten geräumt. Auch Ortsverbindungsstraßen und Busstrecken kamen früher an die Reihe. Sie waren nach dem heftigen Schneefall in der Nacht auf Montag meist am Dienstag wieder frei. In kleineren Seitenstraßen dagegen lag der Schnee teilweise fünf Tage oder länger. In vielen Seitenstraßen sah es so aus wie hier in Weimar. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

"Das hätte früher geschehen müssen"

Dabei gab es viel Unterstützung für die kommunalen Winterdienste. So beteiligten sich in Weimar auch private Firmen daran, die Straßen von den Schneemassen zu befreien. In Erfurt stand das Technische Hilfswerk bereit. In Jena wurden am Dienstag Fremdfirmen beauftraget, um ebenfalls zu helfen. Wie ein Stadtsprecher rückblickend sagt, hätte das früher geschehen müssen.

Dabei wurde in den vergangenen Jahren auch investiert: In Jena etwa kam in diesem Winter zum ersten mal seit ihrer Anschaffung eine Schneefräse zum Einsatz, die in den vergangenen Jahren noch ungenutzt in der Garage stand. Trotz ihrer Bemühungen, so Rusch, müssten Kommunen auch irgendwann sagen dürfen: "Es geht nicht mehr". Schneefräse auf der A71. Bildrechte: Karina Heßland-Wissel

Große Herausforderung in diesem Winter

Auch die Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft (TSI) spricht von großen Herausforderungen in diesem Winter. Anhaltender Schneefall und Schneeverwehungen hätten die Arbeit erschwert. So hätten nicht immer alle Stecken freigehalten werden können, sagte Geschäftsführer Volker Trümper.