Das Thüringer Umweltministerium will mit dem Wolfstelefon aufklären und informieren. Die Hotline richtet sich speziell an Schäfer, Jäger, Wanderer und Hundebesitzer. Gesichtete Tiere - egal ob Wolf, Luchs oder Wildkatze - können so rund um die Uhr gemeldet werden. Das Ministerium will damit auch Gerüchte und Spekulationen über angebliche Wolfsbegegnungen aus dem Weg räumen.