Thüringen erhofft sich mehr Hilfe beim Umgang mit Wölfen - und setzt dabei auf Bund und EU. So sollten Weidetierhalter beim Schutz ihrer Herden unterstützt und klare Regeln zum Abschuss sogenannter "Problemwölfe" aufgestellt werden, heißt es in einem Schreiben des Thüringer Umweltministeriums an Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Nur so könne gewährleistet werden, dass der Wolf von den Menschen akzeptiert werde.