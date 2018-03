Noch einmal ans Meer, die Salzluft im Gesicht spüren, die Möwen kreischen hören. Zur Schulaufführung der Enkelin, zum Fußballspiel des Lieblingsvereins oder in die beschneiten Berge... Was für den einen selbstverständlich ist, bleibt für todkranke Menschen zuletzt oft ein unerfüllter Wunsch. Bis jetzt! Denn seit Anfang Februar hat Thüringen einen Wünschewagen und der erfüllt eben diese Wünsche, sorgt so oft für ein letztes Glück am Lebensende.

Auch Kinderbücher gibt es im Wünschewagen. Bildrechte: MDR/Estha Taddigs Betreut wird das Projekt vom Arbeiter-Samariter-Bund in Jena. 20 Mitglieder kümmern sich ehrenamtlich darum, dass die letzte Herzensangelegenheit in Erfüllung geht. Acht Anfragen hat das Team für 2018 schon, einen der Wünsche erfüllt. Die sind häufig "ganz normal und oft nichts großes, für den Patienten aber enorm wichtig", wie René Zettlitzer, Geschäftsführer des ASB-Kreisverband Jena sagte.



Ein Mann, der zum Sterben in ein Hospiz nach Hessen verlegt werden möchte, weil eben dort seine Familie wohnt. Eine Frau, die zeitgleich mit ihrer Tochter an Krebs erkrankte und bei der Beerdigung nicht dabei sein konnte, aber das Grab ihrer Tochter noch einmal sehen möchte. Eine Oma, die die Weihnachtsaufführung ihrer Enkelin sehen will. All das konnte das Team vom Wünschewagen schon in der Vorbereitungsphase im vergangenem Jahr wahr machen

Die Menschen, die mit den Wagen fahren möchten, wissen, dass sie bald sterben werden. Erhält der ASB eine Anfrage, dann muss das Team schnell handeln und organisieren. Natürlich nicht ohne Papierkram. Denn die behandelnden Ärzte müssen der Fahrt zustimmen, Anträge unterschrieben und Anfragen gestellt werden. Braucht der Patient eine besondere Versorgung während der Fahrt? Was tun, wenn er unterwegs doch verstirbt? Lässt sich der Wunsch überhaupt erfüllen? "Dass alles muss geklärt werden. Viel Zeit ist nicht und manchmal sind wenige Tage doch einer zuviel", weiß Zettlitzer aus eigener Erfahrung. Erst im Februar verstarb ein Patient kurz bevor er den letzten Wunsch, den Besuch eines Rockkonzerts in Erfurt, erfüllt bekommen konnte.

Medizinische Versorgung rund um die Uhr

Bildrechte: MDR/Estha Taddigs Geht die Fahrt dann doch los, soll sie für die Menschen aus Thüringen so angenehm wie möglich sein. Sternenhimmel und Sternenbettwäsche, DVD-Player, Blumenvasen und Landschaftsbild an der Wand, eigene Musik - nicht nur funktional, sondern auf viele kleine liebevolle Detaisl wurde im Wünschewagen geachtet. 90.000 Euro kostete der spezielle Krankentransporter, finanziert aus Spenden - wie das ganze Projekt. Die medizinische Versorgung kann an Bord rund um die Uhr geleistet werden. Neben einem Angehörigen fährt auch immer ein professionell geschulter Helfer mit. "So können wir im Ernstfall medizinische Hilfe leisten", sagt René Zettlitzer. Bisher konnten alle Wünsche erfüllt werden, der ASB kann mittlerweile auf ein großes Netzwerk zurückgreifen, erfährt viel positive Resonanz. Und doch ist jedes Schicksal individuell und geht auch an den Mitarbeitern nicht spurlos vorbei. "Vieles nimmt man mit nach Hause und muss es dort verarbeiten. Der Gedanke, dass wir dem Fahrgast einen letzten Wunsch erfüllt haben, die Herzlichkeit und Dankbarkeit, die wir dafür bekommen - das alles hilft aber dabei."