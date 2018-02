Die Grippesaison in Thüringen steuert offenbar gerade auf ihren Höhepunkt zu. In der vergangenen Woche zählte das Gesundheitsministerium mehr als 600 neue Fälle. Das ist der größte Anstieg in dieser Grippesaison, die Anfang Oktober begonnen hat. Insgesamt hat es bisher 1.300 Thüringer erwischt. Erfasst werden Fälle der echten Virusgrippe, nicht grippale Infekte.