Die Landeszahnärztekammer Thüringen warnt vor dem Verzicht auf Zahnvorsorge-Besuchen in Zeiten der Corona-Pandemie. Gerade jetzt sei eine gesunde Mundhöhle wichtig, um Infektionskrankheiten zu vermeiden, sagte Präsident Christian Junge.

Bereits in normalen Zeiten gebe es in den Zahnarztpraxen einen sehr hohen Hygienestandard, der nun an die aktuelle Situation angepasst worden sei.