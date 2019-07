In Thüringen bekommen am Freitag rund 244.000 Schüler ihre Zeugnisse. Sie haben die nächsten sechs Wochen lang Sommerferien. Für die Fünftklässler des Henfling Gymnasium in Meiningen waren es die ersten Zeugnisse am Gymnasium.

Lehrerin Anne Adams (rechts im Bild) verleiht die Zeugnisse. Auch für Sea Petschauer (links im Bild) ist es das erste Zeugnis an der weiterführenden Schule. Bildrechte: MDR/Alexander Reißland